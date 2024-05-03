Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet' paneli
Adana Büyükşehir Belediyesi, 4 Mayıs Cumartesi günü Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet konulu panele ev sahipliği yapacak.
Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet konulu panel, 4 Mayıs Cumartesi günü, saat 15’te, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Moderatörlüğünü Av. Erdal Yıldırım’ın üstleneceği panelde, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteciler Şirin Payzın ile Deniz Zeyrek konuşma yapacak.
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