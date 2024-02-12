Adana Büyükşehir'den valiliğe tepki: Para meselesi sadece bir olasılık

Yayınlanma: 12.02.2024 - 21:12

Güncelleme: 12.02.2024 - 21:12

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e bugün yapılan saldırıya ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü. Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır” denildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, bugün öğle saatlerinde makamında silahlı saldırıya uğradı. Güdük tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada olayın 'alacak verecek meselesi' olduğu belirtilmişti:

“Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır. Söz konusu olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'TEK GERÇEK GİBİ YER ALMASI SON DERECE ÜZÜCÜ'

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise "alacak verecek" iddiasına tepki gösterildi. Açıklama şöyle:

“Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük’e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük’ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir. Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü. Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır.”

'KİMSE ÜSTÜNE ARAMA GEREĞİ DUYMAMIŞ'

Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hastanenin önünde yaptığı açıklamada ise zanlının belediye personeli olduğunu belirterek, "Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş, beni işe aldır' dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış" diye konuştu.