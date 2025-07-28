Adana’da Başkan Karalar için adalet nöbeti: ‘Adana bir insan olsa, Zeydan Karalar olurdu’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili Zeydan Karalar, iktidarın baskıları sonucunda tutuklandı. Karalar’ın tutuklanmasıyla birlikte Adana’da yaşayan yurttaşlar oylarıyla seçtiği başkanları için adalet nöbeti tutmaya başladı. Adalet nöbeti belli bir alanda tutulsa da, Adana’nın genelinde bir nöbet davranışı olması dikkat çekti. Adana’da herhangi bir yere giderken yol kenarında duvarlar, posterler izlendiğinde, Karalar’ın serbest kalması için yazılan yazılar görülüyor. Karalar’ın özgürlüğü için duvarlara yazılan yazıları güvenlik güçleri siliyor, yurttaşlar bir başka yere tekrar yazı yazıyor. Edinilen bilgiye göre güvenlik güçlerinin “Zeydan Karalar” yazılı duvar yazısını silmesinin ardından yerel halktan birileri, bir başka yere “Bırakırsan Zeydan’ı, bırakırız spreyi” yazdı. Adana’nın birçok yerinde asılan pankartlarda da “Karalar’a özgürlük” yazısı görülüyor. Halk, seçtiği başkanları için sokakta mücadeleyi sürdürürken belediye binası yakınındaki alanda da adalet

‘VERİLER KARALAR’IN MASUMLUĞUNU ORTA KOYUYOR’

Alanda gazetemiz Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan CHP Adana Yüreğir İlçe Başkanı Av. Sabri Sarı, Karalar’ın tutukluluğuna olan tepkisini dile getirdi. Ceza hukukuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Sarı, “Zeydan başkan ile ilgili iddianın üçüncü kişiden geldiği soyut bir iddia olduğu açık. En son HTS, baz istasyonları kayıtları da ortada. Bu veriler, başkanımızın masum olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Zeydan Karalar’ın daha önce Seyhan’da yöneticilik yaptığı dönemi anımsatan Sarı, “Seyhan’da da büyük zorluklara göğüs gerdi. Makamı kurşunlandı, yolsuzluklara karşı mücadele etti, asfalt ihalelerindeki yolsuzlukları açığa çıkardı. Bugün itibarıyla Seyhan’da 10 yıl önceki, gerçek dışı bir iddiadan bahisle tutuklu. Biz biliyoruz ki; Tutukluluk en son kullanılması gereken tedbir” ifadelerini kullandı.

‘TÜM KAPILAR KARALAR SAYESİNDE AÇILDI’

Adana halkının Karalar’ın tutukluluğuna karşı tepkisini de yorumlayan Sarı, “Biz partililerimizin gerçekten başkanın arkasında durduğunu çok iyi biliyoruz. Ama Adana halkı da tüm kuvvetiyle başkanın arkasında. Batakta olan bir büyükşehiri, 1 lira geliri 4 lira gideri varken 16 kat geliri olan bir ekonomik düzene oturttu. Bu refahı da halk için kullandı. Yüreğir açısından bakınca, 35 yıldır iktidar olamadığımız bir yer. Yüreğir’de ilçe başkanı olduğum için yerel seçim kampanyasını ben yürüttüm. Tüm haneleri kapı kapı gezdik. Tüm kapıların bize Zeydan Karalar sebebiyle açıldığını gördük. Devletten gelen 16 bakanın karşımızda mücadele ettiği, cumhurbaşkanı yardımcılarının mücadele ettiği, devlet kaynaklarının karşımızda kullanıldığı yerde, ‘Zeydan Karalar halkın yanındadır’ söylemleriyle halkın teveccühüyle 35 yıl sonra orada belediyeyi kazandık” diye konuştu. Karşıt siyasi görüşlerden olan yurttaşların da tutuklamaya karşı geldiğini belirten Sarı, Karalar’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.