Adana'da cinayet: İşten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formeni öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'ndeki Narin Apartmanı’nın birinci katında meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan N.K., bundan sorumlu tuttuğu formen Alican Gündüz'ün evine gitti. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında N.K., belinden çıkardığı tabanca ile Gündüz'ü vurdu. Gündüz yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Alican Gündüz'ün olay sırasında evde bulunan kuzeni R.G., silah seslerini duyunca panikle “Ağabeyimi vurdular” diye bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine apartmanda oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gündüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İŞ YERİNE AİT ARACIN LASTİKLERİ KESİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Gündüz'ün kullandığı, çalıştığı iş yerine ait park halindeki hafif ticari aracın 4 lastiğinin kesildiği tespit etti. Saldırının ardından kaçan cinayet şüphelisi N.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. N.K., kent merkezinde saklandığı adreste polis tarafından gözaltına alındı. İşten çıkarıldığı için Gündüz ile arasında husumet bulunduğu öne sürülen N.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından N.K., geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edildi.