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Adana'da dehşet: Eşinin gelinlikçi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi

Adana'da dehşet: Eşinin gelinlikçi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi

28.08.2026 09:58:00
Güncellenme:
İHA
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Adana'da dehşet: Eşinin gelinlikçi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi

Adana'da boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanını iddiaya göre benzin dökerek ateşe verdi. Yangında iş yeri zarar görürken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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 Adana'da boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanını iddiaya göre benzin dökerek ateşe verdi. Yangında iş yeri zarar görürken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 27 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.G. (33), eşi A.G.'den (38) boşanma kararı aldı.

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Ancak A.G.'nin boşanmayı kabul etmediği ileri sürüldü. Bunun üzerine A.G., eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanına giderek iddiaya göre benzin döküp ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

İş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, A.G.'yi gözaltına aldı.

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