Adana'da dev kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık makaron ele geçirildi!

Adana'da dev kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık makaron ele geçirildi!

18.03.2026 10:52:00
DHA
Adana'da dev kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık makaron ele geçirildi!

Adana’da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lira olan 144 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dev sevkiyatın piyasaya sürülmesi engellendi.

Adana’da polis ekipleri, operasyon düzenlediği depoda piyasa değeri 100 milyon lira olan 144 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir depoda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, baskın yaptığı depoda piyasa değeri 100 milyon lira olan 144 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #Adana #makaron