Adana’da hortum paniği: Okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu.

Bucak Mahallesi'nde etkili olan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ciddi oranda zarar verdi.

Yaklaşık 160 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yarım asırlık çam ağaçları kökünden söküldü, demir direkler eğildi, okulun çatısı çevredeki ağaçların üzerine uçtu.

Bahçedeki 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Öğrencilerin derste olması yaşanabilecek faciayı önledi. Okul ise alınan kararla 2 gün tatil edildi.

Hortumun etkili olduğu bölgede Ali Yalım'a ait bir ahırın da yıkıldığı, bazı evlerin mutfak camlarının kırıldığı öğrenildi. Ekipler, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken son durum havadan görüntülendi.

“HER ŞEY BİR DAKİKA İÇİNDE OLDU”

Öğrencilerden Özgül Çoraklı, yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Çoraklı, "Her şey bir dakika içinde oldu. Çok korktuk, neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Okulda görevli Nardane Batman ise, "Yemekhaneden tam çıkacaktık, çocukları dışarı çıkarmadık. Bir anda çamlar devrildi, çatı parçaları uçuştu" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mahmut Divaroğlu da, "Okulumuzda yaklaşık 160 öğrenci var. Çok şükür yaralımız yok. Her şey dakikalar içinde oldu, büyük panik yaşadık. Kaymakamımız ve belediye başkanımız hemen olay yerine gelerek destek verdi" diye konuştu.