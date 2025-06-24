Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da korkunç olay: Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Adana'da korkunç olay: Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

24.06.2025 12:32:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adana'da korkunç olay: Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Seyhan ilçesinde sulama kanalında sürüklendiği görülen Umut Pirçek'in cansız bedeni, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Bahçelievler Caddesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kanala girerek cesedi kıyıya çıkardı. İncelemede cesedin Umut Pirçek'e (41) ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Pirçek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Konular: #Adana #ceset #sulama kanalı

İlgili Haberler

İntihar eden polisin evinden ceset parçaları çıkmıştı: Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı
İntihar eden polisin evinden ceset parçaları çıkmıştı: Kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı İstanbul Fatih’te tabanca ile intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G.’nin oturduğu evde valiz ve birçok poşete sarılı erkeğe ait uzuvların bulunduğu kan dondurucu olayın detayları belli oldu.
'Koku' ihbarı harekete geçirdi: Çürümeye başlayan ceset bulundu
'Koku' ihbarı harekete geçirdi: Çürümeye başlayan ceset bulundu Eskişehir’de bir daireden yoğun şekilde gelen kokular sonrası ihbar üzerine içeri giren ekipler, tek başına yaşayan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi şişen ve çürümeye başlayan adamın cenazesi 2’nci katın camından çıkarılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Bursa sahilinde bir ceset kıyıya vurdu!
Bursa sahilinde bir ceset kıyıya vurdu! Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahile vuran cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.