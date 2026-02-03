Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da kuş yuvasına zarar veren 4 çocuğa ev hapsi verildi

3.02.2026 17:43:00
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuğa "ev hapsi" verildi.

 

Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği olay güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İlgili Konular: #Adana #Çukurova #hayvan hakları