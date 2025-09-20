Adana'da otomobil mobilya mağazasına daldı!

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Turgut D. yönetimindeki 01 AHF 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki mobilya mağazasına daldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
Turgut D., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.