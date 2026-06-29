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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde can pazarı: Dakikalarca süren kalp masajıyla hayata döndü

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde can pazarı: Dakikalarca süren kalp masajıyla hayata döndü

29.06.2026 12:42:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde can pazarı: Dakikalarca süren kalp masajıyla hayata döndü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren ve suda kaybolan 8 yaşındaki M.S., su altı polisleri tarafından bilinci kapalı halde karaya çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen çocuğa dakikalarca kalp masajı yapan sağlık ve emniyet ekipleri, M.S.'yi yeniden hayata döndürerek hastaneye sevk etti.

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Adana'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırılan 8 yaşındaki M.S., hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan M.S., serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan M.S. gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Gölde arama-kurtarma çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen M.S.'ye sağlık ekipleri ile dalgıç polisler müdahale ederek kalp masajı yaptı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun ağır belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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