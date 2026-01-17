Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana’da Veryansın Tv ve Pankuş Yayınları standına saldırı

17.01.2026 19:14:00
Haber Merkezi
Adana’da düzenlenen TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı’nda Veryansın Tv ve Pankuş Yayınları standına saldırı düzenlendi. Saldırının, T.C. Bize Devlet Kursun adlı kitap nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, fuar alanında 40-50 kişilik bir grubun standı hedef aldığını, masaların kırıldığını ve çalışanların saldırıya uğradığını duyurdu. 

Saldırı sırasında Veryansın Tv ve Pankuş Yayınları Sorumlu Müdürü Barış Yurteri’nin alnından yaralandığı öğrenildi. Yurteri’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana’da Veryansın Tv ve Pankuş Yayınları standına saldırı yapıldı.

40-50 kişilik grup tüm standı kırıp, masalarımızı darmadağın edip arkadaşlarımıza saldırmışlar.  Saldırıyı yapan ekip bizim kitabı göstererek, ‘Burası Adana, bu kitabı burada sattırmayız’ diyerek tüm standımızı kırmışlar” ifadelerini kullandı.

