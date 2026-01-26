Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 07:51:00
DHA
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var!

Hatay'dan Konya’ya giden yolcu otobüsü, Adana’nın Sarıçam ilçesinde, otoyolda beton bariyere çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında otoyolda Yıldırımbeyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.S. (46) idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Image

8 YOLCU YARALANDI

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

