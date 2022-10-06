Adana İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının 41 bin 69 günlük izni birikti

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Sayıştay’ın Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaptığı incelemeye göre müdürlükteki 252 işçinin toplam 41 bin 69 günlük iznini kullanmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporundaki ayrıntıları paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, işçilerinden 98’inin 30 günün üzerinde izin kullanamadığını söyledi. İlgezdi, “Sayıştay’ın, incelemelerine göre bazı işçilerin 826, 448, 420, 414, 413, 410, 399, 391, 380, 374 gün gibi çok fazla kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit edilmiş. Toplamda 252 sağlık işçisinin dinlenme hakkı gasp edilmiş. Biz pandeminin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın kötü koşullarda izinsiz bir şekilde çalıştırılmasına karşı çıktık. Şimdi ise aynı şeyi il sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışan sağlık işçileri için söylüyoruz” dedi.

"BÜYÜK HAK GASPI VAR"

“Nasıl bir işçi ki kendi rızasıyla 826 gün izin kullanmasın” sorusunu yönelten İlgezdi, “Kıdemli bir işçi olduğunu varsayarsak bu, işçinin 27 yıldır tam iznini kullanamadığı anlamına geliyor. Bu tabloda büyük bir hak gaspı vardır. Sayıştay’ın tespitlerinin yarattığı soru işaretleri Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nce ivedilikle giderilmelidir” çağrısını yaptı.

Anayasanın 50. maddesinde, “dinlenmenin çalışanların bir hakkı olduğunu” vurgulayan İlgezdi, “İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde de işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği açıkça yer almaktadır. Kanunlarda, yıllık iznin kullanılıp kullanılmamasına ilişkin bir esneklik yoktur. Sağlık işçilerine, izinleri ücret olarak ödenerek, Sağlık Bakanlığı’na ek mali külfet getirilerek devlet kurumu maddi zarara uğratılmıştır” değerlendirmesini yaptı.