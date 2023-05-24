Adana-Mersin demiryolu hattında sel nedeniyle rayların altı boşaldı: Çorlu faciasını hatırlattı
Adana ve Mersin’de demiryolu hattında yağış nedeniyle menfezlerin taşması ve hattın kimi kesimlerinin çamur ve su birikintisi altında kalması üzerine trenler yolda kalırken yolcular da tahliye edildi.
TCDD Taşımacılık AŞ, “Adana-Mersin arası yolcu trenleri aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel nedeniyle işletilememektedir” açıklamasını yaptı.
RAYLARIN ALTI BOŞALDI
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) paylaştığı fotoğraflar ise faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, rayların altının aşırı yağış nedeniyle boşaldığı görülüyor. 2018’de Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasında da rayların altı aşırı yağış nedeniyle boşalmıştı. BTS, her fırsatta demiryollarında başta yüksek hızlı tren olmak üzere büyük atılımlar yapıldığı dile getirilip bununla övünülürken bir yağışla demiryolu hatlarının trafiğe kapatılmasının asıl gerçeği gözler önüne serdiğini vurguladı.
SENDİKA ELEŞTİRDİ
Yüksek hızlı trenlerle övünülürken