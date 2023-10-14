Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kayseri'deki vatandaşlar dikkat! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak

Yayınlanma: 14.10.2023 - 22:50

Güncelleme: 14.10.2023 - 22:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep illerinde, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren ise Malatya, Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi. Ayrıca, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülmektedir.





Meteoroloji yetkilileri, bu yoğun yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, ani su baskınlarına karşı özellikle dere yataklarından uzak durulması, sürücülerin sel sularının oluşturabileceği tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.





Meteoroloji ekipleri, olası olumsuzlukları önlemek amacıyla gelişmeleri yakından takip ederek güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Vatandaşların bu uyarılara dikkatle uyarak gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.