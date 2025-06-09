Adana Şehir Hastanesi’ndeki sağlık emekçilerinin sorunları bitmiyor: Hasta çok personel yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hayalim” dediği şehir hastanelerinde sıkıntılar devam ediyor. Adana Şehir Hastanesi’nde mevcut personel sayısı, hasta yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kalıyor. Nöbetlerin yaygınlaşması, sağlık emekçisinin motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

Adana Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının iş yükü, artan personel ihtiyacı nedeniyle kritik seviyelere ulaştı. Son dönemlerde günaşırı nöbetlerin artması, çalışanlar üzerinde ciddi fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden oluyor. Sağlık emekçilerine göre, “il içinde başka hastanelere yapılan görevlendirmeler nedeniyle personel dağılım cetvelinde kadronun dolu görünmesi, son atamada sadece üç kişinin alınması, idare tarafından yer değiştirme taleplerini verilen olumsuz cevaplar”, hastanedeki sorunları gözler önüne seriyor.

VERİMLİLİK DÜŞÜYOR

Bölgenin en yüksek yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi’nde mevcut personel sayısı, hasta yoğunluğunu karşılamakta yetersiz kalıyor. Günaşırı tutulan nöbetlerin uzun mesai saatleriyle birleşmesi, dinlenme imkânlarını kısıtlayarak çalışanların verimliliğini düşürüyor. Artan iş yükü sadece hizmet kalitesini değil, aynı zamanda sağlık emekçisinin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerinin aksamaması ve çalışan sağlığının korunması adına bu ihtiyacın kısa sürede karşılanması gerektiğini belirtiyor.