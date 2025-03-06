Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında aday şehir oldu

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:20

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:22

Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek için bir şans daha yakaladı. Süreç ve gelinen noktayla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek üzere aday listeye alındığını duyurdu.

Adana’nın zenginliklerine ve değerlerinin çeşitliliğine değinen Başkan Zeydan Karalar, “Adana’yı bir turizm kenti yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunun da artık dünyada önemli turizm trendlerinden biri olan gastronomi ile olabileceğini düşünüyoruz. Adana tabii ki tarihi, sanatı, doğal güzellikleri ile harika bir şehir ama bunların yanı sıra gastronomisi ile çok önemli miktarda turist çekebilecek bir kent. Hatay, Gaziantep, Adana üçlü bir gastronomi destinasyonu olsun istiyoruz” dedi.

‘DAHA FAZLA TURİST ÇEKECEĞİZ’

Aday olunmasından sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Karalar, “Bundan sonraki aşamada Paris’te oylama yapılacak. Bunda da başarılı olduktan sonra inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi dalında dahil oluruz. Böylece Adana’ya bugünkü sayının birkaç katı daha turist çekeriz” ifadelerini kullandı.

Karalar, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Seyhan Belediyesi’nde göreve başladığımızda yerli turist neredeyse yoktu ama bugün 1 milyona yaklaştı. Yabancı turist sayısı 60-65 bindi, şimdi 300 bini aştı. Pandemi ve depremler olmasaydı bu rakamlar muhtemelen iki katına çıkardı.

Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Şalgam ve Kebap Festivali gibi büyük organizasyonların Adana’ya gelen turist sayısının artmasında etkisi var. Bizim de belediye başkanlığımızın ardından Adana’nın güzelliklerini tanıtma noktasında gayretimiz etkili olmuştur. Daha önce yapılmayan PR çalışmalarının hepsini bu kardeşiniz yaptı ve yapmaya da devam edeceğiz. Söz konusu Adana’ysa gerisi teferruattır.”