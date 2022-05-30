Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, Adana’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kozan olarak açıklanan depremin derinliği ise 26.24 km olarak belirtildi.

OSMANİYE’DE DE DEPREM OLMUŞTU

Bugün saat 17.32'de Osmaniye'de de deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Orhaniye kasabası olan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu belirtilmişti.