Adana'da 3.7, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 3.7, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:14
Adana'da 3.7, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.01'de bir deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.


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