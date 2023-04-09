Adana'da 3.7, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:14

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.01'de bir deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.