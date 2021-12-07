Adana'da askıda kebap uygulaması başladı
Adana’nın Kozan ilçesinde 8 yıldır kebapçılık yapan Kemal Erdem askıda kebap uygulaması başlattı.
Adana'da kebapçı Kemal Erdem'in başlattığı ve müşterilerinin fikirlerini aldığı askıda kebap uygulaması takdirle karşılandı. Zor günlerin herkesin paylaşımcı olması birliktelik ve beraberlik ile aşılacağını kaydeden Erdem, müşterileri ile askıda kebap uygulaması düşüncesini paylaşmasının ardından yoğun destek geldiğini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılarak veren el alan eli görmeden büyük bir dayanışma yaşandığını kaydetti.
Erdem, "Birkaç dostumuz ile 2 tane 3 tane askıda dürümle başladık. Müşterilerimiz yemek yiyor para üstü almıyor ya da benden 5 tane askıda dürüm diyor. Muhtarlar komşular yönlendirme yapıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz ve dönüşler alıyoruz. Belli bir kitleye ulaştık ve herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipleri gelip buradan alıyor. İhtiyaç sahibi aileler belki kurbandan kurbana et yiyen aileler var ilk defa kebap yiyen çocuk olabiliyor. Esnaflık yapıyoruz az kazandığımız çok kazandığımız zamanda oluyor. Ben benim gibi herkes kendilerince bir çok yere ulaşmayı ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Zor süreçlerden geçerken halkımız duyarlı esnafımız duyarlı belki birçok kişiden farklı projeler çıkacaktır. Güzel bir olaya vesile olduğumuzu düşünüyorum” dedi.
Video Haberler
- Avukatı açıkladı: Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti