Adana'da bahçeye otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı!
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin narenciye bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Resul Durmuşoğlu yönetimindeki 01 RK 302 plakalı otomobil, Adana-Kozan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak narenciye bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Sürücü Durmuşoğlu ile araçtaki Kemal Durmuşoğlu, Barkın Durmuşoğlu ve Sabahat Kocataş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Kocataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- Bahçeli'den ilk yorum!
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- İktidar böyle eridi
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi