Adana'da bahçeye otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin narenciye bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:14
Adana'da bahçeye otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı!
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Resul Durmuşoğlu yönetimindeki 01 RK 302 plakalı otomobil, Adana-Kozan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak narenciye bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Sürücü Durmuşoğlu ile araçtaki Kemal Durmuşoğlu, Barkın Durmuşoğlu ve Sabahat Kocataş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kocataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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