Adana'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.
Adana'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında bulunan dairede yalnız yaşayan kişinin evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.
Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine eve belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.
Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.
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