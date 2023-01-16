Adana'da dehşet: Dayısına ateş etti, annesini öldürdü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:28

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:31

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde, önceki gün saat 21.00 sıralarında B.A., evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı.

KURŞUN ANNESİNE İSABET ETTİ

Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığı gören Mine A., araya girmeye çalıştı. Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşanlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.

SUÇ KAYDI KABARIKMIŞ

Olayın ardından kaçan ve daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da oğlu ile kardeşinin kavgasını ayırmak isterken, oğlu B.A.'nın (17) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mine A. (40), hayatını kaybetti.

Mine A.'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi B.A.'yı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.