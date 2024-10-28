Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'da Muhammed Hasan Ayeş idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs (ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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