Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:16

Adana'da Muhammed Hasan Ayeş idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs (ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler