Adana’da erkek dehşeti: Önce öldürdü sonra intihar etti

Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:00

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Ramazan Yener (32), boşandığı eşi İklim Altınsoy'un (28) evine gitti.

Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeğiyle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yener ve Altınsoy'un iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.