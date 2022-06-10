Adana'da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımdaki telefon panosu, reklam tabelası ile park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tanju K. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, 10 Haziran Cuma, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Tanju K. yönetimindeki 34 DAD 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki telefon panosu, reklam tabelası ve 33 NFF 91plakalı park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Adana Merkez Otogar girişine savruldu.
ŞANS ESERİ KURTULDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurttaşların yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkan Tanju K., şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine sevk edilen ambulansta kontrol amaçlı muayenesi yapılan Tanju K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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