Adana’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma
Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma çevrede yaşayanlar tarafından görüntü altına alındı.
Geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.
Adana’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 16, 2021
Yaşanan silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.
Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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