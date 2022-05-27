Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
Adana’da kent merkezinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Serinlemek isteyen vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
Mayıs ayının son haftasında Adana’da hava sıcaklıkları arttı. Termometreler öğle saatlerinde 39 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık artarken gün içinde derecelerin 40’ın üzerine çıkması bekleniyor.
Kavurucu sıcaklara alışkın Adanalılar ise park ve yeşil alanlara akın etti. Ağaç gölgelerinde serinleyenlerin yanı sıra çocuklar da parklarda eğlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 gün kentte bu düzeyde devam etmesi bekleniyor.
"İLERİSİNİ DÜŞÜNEMİYORUM"
Parkta çocuklarıyla vakit geçiren Candan Yel, Adana’da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı aşırı sıcaklara alışkın olduğunu belirterek, "Şu an böyleyse ilerisini düşünemiyorum. Çok sıcak olduğu bir gerçek. Bunaldığımızda parklara gidiyoruz. Çoğu zaman evde klimalı ortamda vakit geçiriyoruz. Adana’yı da sıcağını da seviyorum" dedi.
Bisikletiyle dolaşan İbrahim Uyar ise sıcaktan rahatsız olan insanları anlamadığını söyleyerek, "Kış olunca ‘çok soğuk’ diyorlar. Yaz olunca sıcaktan şikayet ediyorlar. Oysa sıcak da soğuk da bizim için. Sıcaklar sayesinde meyve, sebze yetişiyor" diye konuştu.
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