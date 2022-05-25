Moody's: Hindistan'da sıcak hava dalgası buğday üretimini, enflasyonu ve büyümeyi vurabilir

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:42

Hindistan'ın buğday yetiştiren başlıca eyaletleri Pencap, Haryana, Racastan, Madya Pradeş ve Uttar Pradeş'te sıcaklık geçen birkaç hafta içinde 45 derecenin üzerine çıkınca insanlar özellikle gündüzleri kapalı mekanları tercih etmeye başladı ve bu durum günlük yaşamın altüst olmasına yol açtı. Kuzey ve batı eyaletlerinde hakim olan sıcak hava dalgası nedeniyle, bu mevsimde buğday üretiminin yüzde 5'in üzerinde düşüş gösterdiği tahmin ediliyor.

"BUĞDAY ÜRETİMİNİ FRENLEYEBİLİR"

Xinhua'da yer alan habere göre, federal hükümet kısa süre önce, buğday üretiminde bu sezon meydana gelebilecek düşüşü göz önüne alarak buğday ihracatını frenlemeye karar vermişti. Raporda, Hindistan'ın kuzeybatısının büyük kısmını etkileyen yüksek sıcaklıkların buğday üretimini frenleyeceği ve zaten yüksek olan enflasyonu daha da kötüleştirip ülkenin büyümesine zarar verebilecek olan geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabileceği belirtildi.

"TOPLUMSAL RİSKLERİ ARTIRABİLİR"

Raporda ayrıca, "Uzun vadede, Hindistan'ın iklime bağlı fiziksel tehlikelere karşı son derece negatif olan kredi riski, ekonomik büyümesinin, iklimle ilgili artan ve daha aşırı olan şoklarla karşılaştıkça daha değişken hale geleceği anlamına geliyor" ifadesi yer aldı.

Moody's ayrıca, Hindistan'daki enflasyonun, buğday üretimini yerli tüketimde tutmanın yanı sıra borsalardaki elektrik fiyatlarına getirilecek sınırlama ve Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) Mayıs ayı başındaki 40 baz puanlık politika faiz artışı ile kısmen hafifleyeceğini belirtti.

Moody's, "Hindistan'da tahıl ve gıdanın genel olarak tüketimde öne çıkması göz önüne alındığında, gıda fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, toplumsal riskleri artırabilir" dedi.