Hava ısındı, sebze meyvenin fiyatı düştü

24 Mayıs 2022 Salı, 16:30

Havaların ısınmasıyla hasat süresi kısalıp tarla ürünleri de piyasaya çıkınca fiyatlarda değişim yaşandı. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde fiyatlar geçen haftaya göre büyük değişiklik gösterdi.

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