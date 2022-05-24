Hava ısındı, sebze meyvenin fiyatı düştü

Abone Ol google-news

Kışın kilosu 30 liraları gören domates, patlıcan ve biberin etiketi, havaların ısınmasıyla 5- 8 liraları gördü. Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Domates 8 lira, salatalık 1,50, kabak 2-3 lira, patlıcan 6-7 lira, biber 3-4 lira arasında. 1 ay öncesine kadar fiyatlar 30 liraydı" dedi.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 16:30

Havaların ısınmasıyla hasat süresi kısalıp tarla ürünleri de piyasaya çıkınca fiyatlarda değişim yaşandı. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde fiyatlar geçen haftaya göre büyük değişiklik gösterdi.

Haberin devamı...

meyve sebze fiyat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler