Adana'da kadın cinayet!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:51

Güncelleme: 03.11.2024 - 09:51

Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre bir kişi Toros Caddesi’ndeki iş yerine geldi. Şahıs burada sevgilisi olduğunu öne sürdüğü genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce şahıs genç kızı iş yerinin bahçesinde silahla vurdu. Kendisi de olay yerine kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İş yerinde çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken, yaşayan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.