Adana'da korkunç cinayet: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Adana’da evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Sayim Sayan (47), hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç cinayet: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 08:37

Olay, gece saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinin önüne geldiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sayim Dalan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dalan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Dalan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sayim Dalan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.


Etiketler: #Adana #silahlı saldırı #Cinayet

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