Adana'da korkunç kaza: Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Uğur Düzgün (33) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da korkunç kaza: Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 07:06

Feci kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Uğur Düzgün yönetimindeki plakasız motosiklet, Berkay Karaokay yönetimindeki 01 BZE 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Uğur Düzgün kazada yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzgün, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Adana

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