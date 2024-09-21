Adana'da kule vinçteki demir kova işçilerin üzerine düştü: 2 ölü

Adana’da bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da kule vinçteki demir kova işçilerin üzerine düştü: 2 ölü
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AA/İHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 12:55

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde bulunan Dizmanlar İnşaat’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir kovayı yukarı çekerken halat koptu ve kova inşaatta çalışan Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır’ın (51) üzerine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

FACİANIN ARDINDAN ARBEDE

Olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu. Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı.

Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Etiketler: #Adana #yüreğir #inşaat #inşaat işçisi

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