İnşaat işçileri birbirlerine sopalarla saldırdı
Bursa'da inşaat işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Polis şikayetçi olan işçileri polis merkezine götürdü.
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken işçiler birbirlerine ellerine aldıkları sopalar ile saldırdı. İşçiler bir süre kavga ederken, diğer işçilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan işçileri polis merkezine götürdü.
Kavga anı çevrede bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı.
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