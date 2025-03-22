Adana'da liselilere bıçaklı gasp! 15 yaşındaki saldırganlar gözaltına alındı
Adana’da okul yolunda takip ettikleri iki öğrenciyi bıçakla tehdit eden iki şüpheli, istedikleri parayı alamayınca gençleri bacaklarından bıçakladı. Aynı gün parkta dört öğrencinin cep telefonlarını da gasp eden 15 yaşındaki saldırganlar, evlerine düzenlenen baskında yakalandı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde A.C. ve İ.H.Y. isimli 15 yaşındaki iki şüpheli, okula giden B.S. ve S.K.’yi takip etti. Bir süre sonra öğrencilerin önünü kesen ikili, bıçak çekerek para istedi. Öğrencilerin üzerlerinde para olmadığını söylemesi üzerine öfkelenen şüpheliler, iki genci bacaklarından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin, öğrencileri takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Aynı gün Merkez Park’a giden saldırganlar, burada da dört öğrenciyi bıçakla tehdit ederek cep telefonlarını gasbetti.
TELEFONLARI SATIP PARAYI PAYLAŞMIŞLAR
Öğrencilerin ihbarı üzerine harekete geçen Adana Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Yüreğir ilçesindeki adreslerine yapılan baskında A.C. ve İ.H.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda gasbedilen cep telefonlarına ulaşılamazken, şüpheliler telefonları sattıklarını ve parayı bölüşerek harcadıklarını itiraf etti.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
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