Adana’da maskeli şahıslar iş yerlerini işaretledi
Adana’da kimliği belirsiz maskeli şahıslar kepenkleri kapalı iş yerlerini sprey boya ile çarpı işareti yapıp, yazılar yazdı.
Olay, geçtiğimiz gün Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi, Eminağa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz maskeli 2 kişi gece saatlerinde cadde üzerine gelip bazı iş yerlerinin kepenklerine sprey boya ile çarpı işareti yapıp yazılar yazdı.
POLİSE İHBARDA BULUNDULAR
Sabah dükkanlarına gelen kişiler ise çarpı işaretini ve yazıları görünce durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelip iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Göz Atın
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ekipler, kimliği belirsiz şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahipleri ise konuyla ilgili konuşmak istemediklerini, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü belirtti.
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