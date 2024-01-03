Adana’da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Adana’da narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:58
Adana’da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T., İbrahim T. ve Umut G.’nin evlerine baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli de yakalanırken, ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 426,93 gram bonzai, 470,61 gram bonzai çoğaltmada kullanılan tütün, 173,62 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 11,46 gram bonzai hammaddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T. ve İbrahim T. tutuklandı, Umut G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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