Adana'da öldürülen kebapçının katili 16 yaşındaki çocuk çıktı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:56

Adana’nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi’nde motosikletle kebapçıya yaklaşan bir kişi, tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz boynundan vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yılmaz, hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleyerek şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğunu belirledi. Soruşturmada cinayetin, kentte husumetli iki suç örgütü arasındaki nüfuz çatışması nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Polis, E.M.’nin Mersin’de bir depoda saklandığını tespit etti. Mersin’de düzenlenen operasyonla yakalanan E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.