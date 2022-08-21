Adana'da otomobil uçuruma düştü: 2 yaralı
Adana’nın Feke ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü Cuma Usbahalı (62) ile eşi Melihat Usbahalı (64) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Gürümze Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma Usbahalı yönetimindeki 01 TE 259 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü Usbahalı ile eşi Melihat Usbahalı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Usbahalı çiftinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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