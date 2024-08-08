Adana’da peş peşe üç deprem

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD’a göre 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.8, 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde olan depremler dün sabah saatlerinde yaşandı. Öte yandan Akdeniz’de Girit açıklarında da 5.0, 4.4 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmayan depremler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonu’nda 4.8 deprem oldu. Depremin doğrudan DAF (Doğu Anadolu Fay hattı) ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir” dedi.

Depremleri gazetemize değerlendiren deprem uzmanı Baturhan Öğüt ise şunları söyledi: “Adana’da dün sabah meydana gelen depremleri üreten fay parçaları kısa ve kayma hızı çok düşük olduğu büyük deprem üretemez. Maksimum deprem üretme kapasitesi 5.5’dir. Bu faylara blok dönme tektoniği sebebi ile basınç uygulandı ama çok büyük deprem üretecek şekilde değil. Bu bölgede aynı büyüklükte depremlerin olması olağan bir durum.”