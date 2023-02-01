Adana'da 'polis' yalanıyla dolandırıcılık: 3 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:22

Kentte yaşayan yabancı uyruklu M.H'yi (51) telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada isminin geçtiğini, bu kapsamda evindeki para ve ziynet eşyalarının incelenmek üzere adresine gönderecekleri ekiplere teslim edilmesini istedi.

Daha sonra telefondaki zanlı, M.H'yi soruşturma kapsamında ifade vermesi gerektiği yalanıyla kandırıp adliyeye yönlendirdi.

M.H'nin adliyeye gitmek için evinden ayrılmasının ardından ikamete giden şüpheliler, M.H'nin oğlu A.H'den (15) birikimleri olan 34 bin 500 dolar, 40 bin lira ile 70 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendisini polis olarak tanıtan kişiye ulaşamayan M.H. dolandırıldığını anlayarak giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, otomobille Şanlıurfa'ya gideceklerini belirlediği şüpheliler N.E, M.G. ve Y.A'yı otoyolda yakaladı. Zanlılara ait ev ve araçlardaki aramalarda 22 bin dolar, 1356 lira ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen A.G, K.E. ve A.E.H'yi de gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E, M.G. ve Y.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.