Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'nun "Yeter, söz milletin" pankartı polisler tarafından indirildi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:50

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:55

Diyarbakır’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve "Yeter, söz milletin" sloganının yer aldığı pankart kaymakamlıktan izin alınmasına rağmen indirildi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda o anların görüntüsü de yer aldı.

14 Mayıs’ın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyeceksiniz. Silvan’da dün gece polis nezaretinde, izinli olarak asılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yeter söz milletin” posteri, bugün polis zoruyla indirildi. İlçe Teşkilatımıza baskı yapan polisler, pankartımızı indirtti. pic.twitter.com/5G7PfZnkcA — CHP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI (@ChpDiyarbakir21) January 31, 2023

Paylaşımda, "14 Mayıs’ın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyeceksiniz. Silvan’da dün gece polis nezaretinde, izinli olarak asılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yeter söz milletin” posteri, bugün polis zoruyla indirildi. İlçe Teşkilatımıza baskı yapan polisler, pankartımızı indirtti" denildi.

Mesajın devamında, "Bu yasadışı dayatmalara bir an önce son verin. Silvan'da partimize baskı yapanlar, gücü nereden alıyorlar. Yetkililer hesabını versin" ifadeleri yer aldı.