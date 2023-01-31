Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'nun "Yeter, söz milletin" pankartı polisler tarafından indirildi

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı pankart polisler tarafından indirildiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:50
Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'nun
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Diyarbakır’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve "Yeter, söz milletin" sloganının yer aldığı pankart kaymakamlıktan izin alınmasına rağmen indirildi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda o anların görüntüsü de yer aldı.

Paylaşımda, "14 Mayıs’ın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyeceksiniz. Silvan’da dün gece polis nezaretinde, izinli olarak asılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yeter söz milletin” posteri, bugün polis zoruyla indirildi. İlçe Teşkilatımıza baskı yapan polisler, pankartımızı indirtti" denildi.

Mesajın devamında, "Bu yasadışı dayatmalara bir an önce son verin. Silvan'da partimize baskı yapanlar, gücü nereden alıyorlar. Yetkililer hesabını versin" ifadeleri yer aldı.

 


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