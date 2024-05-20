Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç akıntılara kapılarak kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:35
Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu
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Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecid Barho, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan Barho, sudan çıkamayınca çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, sulama kanalına girerek gencin bulunması için çalışma başlattı.


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