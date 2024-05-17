Adana'da feci kaza...: 2'si çocuk 5 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle içerisinde su olmayan kanala düştü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza Hacımirzalı Mahallesi'nde meydan geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç ile Nesrin Elasat yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Akıllıoğlu yönetimindeki araç, su olmayan kanala düştü. Araç sürücüsü İsmail Akıllıoğlu, diğer araç sürücüsü Nesrin Elasat ile beraberindeki Nasır Elibeydi, Lokman Hekim Elibeydi ve Ruceyn Elibeydi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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