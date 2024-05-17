Adana'da uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama

Adana'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 53 şüpheliden 30'u tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:27
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-11 Mayıs'ta kent merkezinde uyuşturucu yetiştirildiği ve satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde kurulan düzenekler ile balkonda saksılarda yetiştirilen 18 kilo 350 gram esrar, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu etkili 32 bin 826 ilaç, 1012 uyuşturucu hap, 112 kök Hint keneviri, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 53 zanlıdan 30'u tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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