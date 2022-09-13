Adana'da sopalarla hastaneyi bastılar

13 Eylül 2022 Salı, 11:17

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Eli sopalı yaklaşık 10 kişi Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek hastaneye girmek istedi.

Bir güvenlik görevlisi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı.

Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.