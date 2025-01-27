Adana'da tartıştığı kişinin kaldırım taşıyla saldırdığı genç öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı genci kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 17 Ocak'ta Adana Seyhan Kıyıboyu Caddesi'nde Burak Boran (30) ile Cabbar D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cabbar D. kaldırım taşıyla kafasına vurduğu Boran'ı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boran, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, zanlı Cabbar D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Burak Boran, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Boran'ın Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.
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