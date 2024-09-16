Adana’da TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen TIR ile servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
4 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: #Adana
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