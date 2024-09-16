Adana’da TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Adana’da TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 08:59

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. 

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen TIR ile servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı. 

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #Adana

İlgili Haberler

Adana Demirspor transfer yasağını kaldıramıyor

Adana Demirspor transfer yasağını kaldıramıyor
Adanaspor, Bonke Innocent'i transfer etti!

Adanaspor, Bonke Innocent'i transfer etti!
Adana'da motosikletli kuryelerden 'Narin'li eylem: 'Paket mesafelerimiz uzadı, ücretlerimiz düştü'

Adana'da motosikletli kuryelerden 'Narin'li eylem: 'Paket mesafelerimiz uzadı, ücretlerimiz düştü'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler